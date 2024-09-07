Півтора року тому Буданов заявив про "70-ту хвилину матчу" у війні. Зараз каже – ми досі там

Начальник ГУР каже, що переламу у війні все ще немає, але "все це поряд"

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Переламу у російсько-українській війні досі не сталося, і "70-та хвилина матчу" досі триває. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю для Радіо Хартія.

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Інтерв’юєр Сергій Жадан нагадав Буданову про проведену ним наприкінці лютого 2023-го футбольну аналогію. Тоді начальник ГУР казав, що "зараз йде 70-та хвилина матчу за рахунку 1:1".

"Навіть не продовжуйте. Я тут переходжу в подієвість – ми там і сидимо. Не перелам. Слава богу для нас, що в бік ворога не стався. Переламу ще немає. Але все це поряд", – запевнив Буданов.

Він наголосив, що "не може воно все життя так тривати", адже у жодної зі сторін ресурси не нескінченні.

Місяць тому, 7 серпня, Буданов прогнозував, що за півтора-два місяці основний напір РФ має завершитися, "бо й так наступ затягнувся".

Начальник ГУР переконаний, що повернути тимчасово окупований Крим воєнним шляхом буде легше, ніж території Донецької та Луганської областей.

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