Полтора года назад Буданов заявил о 70-й минуте матча в войне. Сейчас говорит – мы еще там

Начальник ГУР говорит, что перелома в войне все еще нет, но "все это рядом"

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Перелама в российско-украинской войне до сих пор не произошло, и "70-я минута матча" продолжается. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью для Радио Хартия.

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Интервьюер Сергей Жадан напомнил Буданову о проведенной им конце февраля 2023-го футбольной аналогии. Тогда начальник ГУР говорил, что "сейчас идет 70-я минута матча при счете 1:1".

"Даже не продолжайте. Я здесь перехожу в событийность – мы там и сидим. Не перелом. Слава богу для нас, что в сторону врага не произошел. Перелома еще нет. Но все это рядом", – заверил Буданов.

Он подчеркнул, что "не может оно всю жизнь так продолжаться", так как ни у одной из сторон ресурсы не бесконечны.

Месяц назад, 7 августа, Буданов прогнозировал, что через полтора-два месяца основной напор РФ должен завершиться, "поскольку и так наступление затянулось".

Начальник ГУР убежден, что вернуть временно оккупированный Крым военным путем будет легче, чем территории Донецкой и Луганской областей.

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