Буданов: В ближайшие два месяца в России спланированы серьезные замены в силовом блоке

В то же время на вопрос, что стоило бы изменить украинской стороне, начальник военной разведки отвечать не стал

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

В ближайшее время государство-агрессор может произвести определенные "замены" среди силовиков. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью для Радио Хартия.

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Начальник ГУР воздержался от ответа на вопрос, что стоило бы изменить Украине в контексте тактики войны, однако подчеркнул, что "серьезные" замены спланированы в силовом блоке РФ в ближайшие два месяца.

"Как они состоятся — увидим скоро. Не так долго осталось ждать", — добавил он.

14 мая Путин назначил Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ вместо Шойгу.

Российские медиа из числа "иноагентов" писали, что это назначение было "личным решением Путина", а самого Белоусова называли "человеком, которого Путин знает и к которому прислушивается". Его задача – "вписать экономику войны в экономику страны". Детальнее – в обзоре LIGA.net.

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