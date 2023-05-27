Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що не звинувачує Офіс президента у "сліпоті" перед початком великої війни Росії проти України. Про це він повідомив у інтерв'ю журналу NV.

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За його словами, він почав говорити про те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну ще восени 2021 року, коли в ОП заперечували таку можливість.

Він зазначив, що не звинувачує Банкову в "сліпоті", оскільки керівництво країни не могло говорити про реальність загрози з північного напрямку, оскільки не була відома точна дата вторгнення.

"Були ще деякі кроки, які намагалися реалізувати для того, щоб війни не сталося. Але вже ближче до дати, коли все стало на свої місця, ви не побачите жодної політичної заяви вищого керівництва, що війни не буде", — сказав Буданов.

Розвідник наголосив, що точну інформацію про бажання диктатора Володимира Путіна розпочати велику війну він отримав від своєї агентури.

Раніше глава ГУР сказав, що плани Кремля провалилися ще в той момент, коли влада Росії остаточно повірила своїй пропаганді, і що голова Чечні Рамзан Кадиров має проблеми зі здоров'ям, а також наркотичну залежність.

Росія не готова до війни на десятиліття, і що швидше вона дасть Україні спокій, то більше у неї буде шансів зберегти власну цілісність, вважає Буданов.

Буданов прогнозував "вирішальну битву" між Україною та РФ до кінця весни 2023 року.

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