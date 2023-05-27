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Буданов заявив, що не звинувачує Офіс президента у "сліпоті" перед початком великої війни

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 14:39
Буданов заявив, що не звинувачує Офіс президента у
Кирило Буданов (Фото: ОП)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що не звинувачує Офіс президента у "сліпоті" перед початком великої війни Росії проти України. Про це він повідомив у інтерв'ю журналу NV.

За його словами, він почав говорити про те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення в Україну ще восени 2021 року, коли в ОП заперечували таку можливість.

Він зазначив, що не звинувачує Банкову в "сліпоті", оскільки керівництво країни не могло говорити про реальність загрози з північного напрямку, оскільки не була відома точна дата вторгнення.

"Були ще деякі кроки, які намагалися реалізувати для того, щоб війни не сталося. Але вже ближче до дати, коли все стало на свої місця, ви не побачите жодної політичної заяви вищого керівництва, що війни не буде", — сказав Буданов.

Розвідник наголосив, що точну інформацію про бажання диктатора Володимира Путіна розпочати велику війну він отримав від своєї агентури.

Читайте також: Буданов про майбутнє Росії: На них чекають дуже важкі часи. Не питання десятиліть, швидше

Дмитро Гриниченко
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