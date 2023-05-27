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Буданов заявил, что не обвиняет Офис президента в "слепоте" перед началом большой войны

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 14:39
Буданов заявил, что не обвиняет Офис президента в
Кирилл Буданов (Фото: ОП)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что не обвиняет Офис президента в "слепоте" перед началом большой войны России против Украины. Об этом он сообщил в интервью журналу NV.

По его словам, он начал говорить о том, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину еще осенью 2021 года, когда в ОП отрицали подобную возможность. 
Он отметил, что не обвиняет Банковую в "слепоте", так как руководство страны не могло говорить о реальности угрозы с северного направления, так как не была известна точная дата вторжения. 
"Были еще некоторые шаги, которые пытались реализовать для того, чтобы войны не произошло. Но уже ближе к дате, когда все стало на свои места, вы не увидите ни одного политического заявления высшего руководства, что войны не будет", — сказал Буданов.
Разведчик подчеркнул, что точную информацию о желании диктатора Владимира Путина начать большую войну он получил от своей агентуры.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, скорее

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнавладимир путинразведкаофис президентаКирилл Буданов
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