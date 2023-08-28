Буданова критикують за публічність. ГУР: Він не "паркетний" генерал, це в інтересах країни

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов не є "паркетним" генералом, а тому особисто бере участь у бойових операціях. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю на каналі ISLNDTV.

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За його словами, якщо говорити про нібито "надмірну публічність" Буданова, то варто подивитися на розвідки великих держав, де публічність стала нормою давно.

"Зараз 2023 рік, не минулі сторіччя. Радянські зразки роботи спецслужб уже не працюють. Західні спецслужби давно працюють у соціальних мережах і роблять це публічно", — сказав Юсов.

Він зазначив, що слова начальника розвідки можуть бути зброєю, яка вводить ворога в оману та мотивує суспільство.

"Ця зброя повинна застосовуватися. Те, що Буданов використав свою публічність, щоб попередити про повномасштабне вторгнення, то це було потрібно країні. У світі все стає більш явним", — заявив розвідник.

Представник ГУР підкреслив, що особиста участь Буданова в деяких бойових операціях говорить про те, що він не є "паркетним" генералом.

"Професійний військовий, має бойовий досвід, він не "паркетний" генерал. Попри важкі поранення, він розуміє, що іноді потрібно бути на місці, а не отримувати інформацію лише зі зведень. Людина має рівень. Він спецпризначенець з досвідом, любить цю справу", – резюмував він.

Наприкінці вересня 2022-го Буданов прогнозував, що війна триватиме "не так вже й довго" і до кінця весни 2023-го ЗСУ увійдуть до Криму.

Буданов також прогнозував "вирішальну битву" між Україною та РФ навесні 2023 року.

8 червня 2023-го представник ГУР Юсов заявив, що хоча прогнози Буданова про дати заходу українських військ до Криму і не виправдалися, але "загальні ситуація та оцінка залишаються без змін".

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