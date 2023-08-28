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Буданова критикуют за публичность. ГУР: Он не "паркетный" генерал, это в интересах страны

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 12:29
Буданова критикуют за публичность. ГУР: Он не
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов не является "паркетным" генералом, а поэтому лично участвует в боевых операциях. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью на канале ISLNDTV.

По его словам, если говорить о якобы "чрезмерной публичности" Буданова, то стоит посмотреть на разведки крупных государств, где публичность стала нормой давно. 

"Сейчас 2023 год, не прошлые столетия. Советские образцы работы спецслужб уже не работают. Западные спецслужбы давно работают в социальных сетях и делают это публично", — сказал Юсов.

Он отметил, что слова начальника разведки могут быть оружием, которое вводит врага в заблуждение и мотивирует общество.

"Это оружие должно применяться. То, что Буданов использовал свою публичность, чтобы предупредить о полномасштабном вторжении, это было нужно стране. В современно мире все становится более явным", — заявил разведчик.

Представитель ГУР подчеркнул, что личное участие Буданова в некоторых боевых операциях говорит о том, что он — не "паркетный" генерал. 

"Профессиональный военный, имеет боевой опыт, он не "паркетный" генерал. Несмотря на тяжелые ранения, он понимает, что иногда нужно быть на месте, а не получать информацию только из сводок. У человека есть уровень. Он спецназовец с опытом, любит это дело", — резюмировал он.

  • В конце сентября 2022-го Буданов прогнозировал, что война будет продолжаться "не так уж и долго"  и до конца весны 2023-го ВСУ войдут в Крым.
  • Буданов также прогнозировал "решающую битву" между Украиной и РФ весной 2023 года.
  • 8 июня 2023-го представитель ГУР Юсов заявил, что хотя прогнозы Буданова о датах захода украинских войск в Крым и не оправдались, но "общие ситуация и оценка остаются без изменений".

Читайте также: Буданов о своих прогнозах относительно освобождения Крыма: Да, выпали из графика. Но идем к цели 

Дмитрий Гриниченко
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