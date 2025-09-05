"Буде більше". В Україні 1 000 000 бакалаврів, магістрів та аспірантів

Ілюстративне фото: Depositphotos

В Україні вищу освіту здобуває близько 1 000 000 студентів та аспірантів, і ця кількість зросте, оскільки вступна кампанія 2025 року ще продовжується. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомило Міністерство освіти і науки.

"Загалом в системі вищої освіти (бакалаври, магістри, аспіранти) навчається біля 1 000 000 людей. Вступна 2025 триває до 20 жовтня, тож кількість студентів буде ще збільшуватись", – розповіли у відомстві.

Також Міносвіти навело такі деталі:

→ найбільше в Україні бакалаврів – понад 760 000 осіб станом на 1 вересня 2025 року (ця кількість включає студентів 1-4 років навчання та всі курси медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування (медичні магістри);

→ вступна кампанія триває, але станом на 4 вересня вже зараховано 184 000 першокурсників (без урахування вступу до військових та інших спеціалізованих закладів, дані щодо яких не розголошуються);

→ продовжується вступ на магістратуру – є 30 000 нових студентів, що вступили на бюджет, контрактники мають бути зараховані до 30 вересня;

→ з огляду на кількість електронних кабінетів та е-заяв, МОН розраховує на вступ до 100 000 магістрів у 2025 році (кількість збігається з торішньою);

→ подавання заяв до аспірантури почалась 3 вересня, тому поки що не відома кількість нових аспірантів;

→ у 2025 році у вищих навчальних закладах було розподілено 5000 бюджетних місць для аспірантів (у 2024-му було 7000, у 2023 – 3019);

→ з 2024 року вступ на денну аспірантуру можливий лише на бюджетні місця (відстрочку від мобілізації дає лише денна форма), а інші форми навчання (наприклад, заочна) обмежені кількістю місць;

→ точна кількість аспірантів, що навчаються, "доволі динамічна", оскільки виші "не завжди оперативно" надають інформацію стосовно відрахувань та чисельності здобувачів цього освітнього рівня.