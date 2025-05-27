Charlie Hebdo звернулася до суду через фейкові обкладинки, що критикують Зеленського

Ілюстративне фото: TERESA SUAREZ/EPA

Французька сатирична газета Charlie Hebdo звернулася до Паризького суду зі скаргою на розповсюдження фейкових обкладинок видання, що просувають антиукраїнські наративи російської пропаганди. Зокрема, паплюжать репутацію президента Володимира Зеленського та Збройних Сил України. Про це Charlie Hebdo заявила на своєму сайті.

За даними редакції, за три роки війни з'явилося близько 15 фальшивих обкладинок. Фейки імітують стиль газети та використовують її логотип і підписи штатних карикатуристів.

Спільною рисою підробок є підтримка політики Путіна, зазначила Charlie Hebdo.

Фейкова обкладинка

Видання повідомило, що не знає автора та замовника фальшивок, тому звернулося до суду з метою розпочати розслідування для встановлення причетних осіб та захисту репутації газети.

"Ми вважаємо за важливе публічно спростувати ці карикатури, які можуть ввести в оману необізнаних читачів, змусивши їх повірити, що Charlie Hebdo поділяє ті самі погляди, що й Путін та його кліка", – заявили в редакції.

Зазначається, що всі фейкові обкладинки паплюжать репутацію України, зокрема, висміюють підтримку Європою та Францією Володимира Зеленського та ЗСУ.

"Численні звіти та розслідування продемонстрували, що військова машина Путіна є також медійною військовою машиною, яка не зупиниться ні перед чим, щоб вплинути на громадську думку в демократичних країнах. Ці жалюгідні малюнки є частиною цієї стратегії промивання мізків", – йдеться у повідомленні газети.

Підробні сторінки Charlie Hebdo поширюються переважно у Telegram і мережі Х. Газета закликала поширювати у соцмережах інформацію про наявні підробки та небезпеку російської пропаганди.

Фейкові обкладинки, знайдені у мережі

Фейкові обкладинки, знайдені у мережі