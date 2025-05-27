Charlie Hebdo обратилась в суд из-за фейковых обложек, критикующих Зеленского

Иллюстративное фото: TERESA SUAREZ/EPA

Французская сатирическая газета Charlie Hebdo обратилась в Парижский суд с жалобой на распространение фейковых обложек издания, которые продвигают антиукраинские нарративы российской пропаганды. В частности, порочат репутацию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины. Об этом Charlie Hebdo заявила на своем сайте.

По данным редакции, за три года войны появилось около 15 фальшивых обложек. Фейки имитируют стиль газеты и используют логотип и подписи штатных карикатуристов.

Общая черта подделок – поддержка политики Путина, отметила Charlie Hebdo.

Фейковая обложка

Издание сообщило, что не знает автора и заказчика фальшивок, поэтому обратилось в суд с целью начать расследование по установлению причастных лиц и защите репутации газеты.

"Мы считаем важным публично опровергнуть эти карикатуры, которые могут ввести в заблуждение неосведомленных читателей, заставив их поверить, что Charlie Hebdo разделяет те же взгляды, что и Путин и его клика", – заявили в редакции.

Отмечается, что все фейковые обложки порочат репутацию Украины, в частности, высмеивают поддержку Европой и Францией Владимира Зеленского и ВСУ.

"Многочисленные отчеты и расследования продемонстрировали, что военная машина Путина также медийная военная машина, которая не остановится ни перед чем, чтобы повлиять на общественное мнение в демократических странах. Эти жалкие рисунки являются частью этой стратегии промывания мозгов", – говорится в сообщении газеты.

Подробные страницы Charlie Hebdo распространяются преимущественно в Telegram и сети X. Газета призвала распространять в соцсетях информацию об имеющихся подделках и опасности российской пропаганды.

Фейковые обложки, найденные в сети

Фейковые обложки, найденные в сети