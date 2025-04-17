Держдеп США закриває офіс, який протидіяв іноземній дезінформації, зокрема російській

Противники закриття офісу заявили, що він відіграє важливу роль у боротьбі не тільки з російською, а й китайською дезінформацією

Марко Рубио (Фото: Nicolas Tucat / EPA)

16 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що закриває офіс Держдепартаменту, який протидіяв іноземній дезінформації, зокрема російській, звинувативши його в цензурі та розтраті грошей платників податків. Про це повідомляє Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Рубіо сказав, що офіс з протидії дезінформації обходиться платникам податків у понад $50 млн на рік і "витрачав мільйони доларів, щоб активно заглушити та цензурувати голоси американців, яким він мав служити".

"Це суперечить тим самим принципам, які ми повинні підтримувати, і неможливо уявити, щоб це відбувалося в Америці", – зазначив держсекретар США.

Global Engagement Center (GEC) припинив роботу в грудні 2024 року, Конгрес не продовжив його мандат. Центр реорганізували, щоб створити офіс Державного департаменту США з боротьби із маніпулюванням іноземною інформацією та втручанням (R/FIMI), який і закриває Рубіо.

Деякі республіканці критикували GEC, вони заявляли, що центр не виконував свою місію. Також вони звинувачували структуру в неприхильному ставленні до думки, зокрема консервативних медіа.



Нинішній глава Департаменту ефективності уряду Ілон Маск у лютому 2023 року назвав GEC "найсерйознішим порушником в урядовій цензурі" та "маніпулюванні медіа" в США.

Демократи та інші республіканці підтримали центр. Вони заявили, що він відіграє важливу роль у боротьбі з російською та китайською дезінформацією. Сенаторка від демократів Джин Шагін заявила, що функції GEC та його наступника залишаються такими ж критичними, як і раніше.

Вона додала, що, закривши GEC–R/FIMI, ліквідувавши Голос Америки та інші медіа, президент США Дональд Трамп "повністю поступився глобальним інформаційним простором нашим ворогам, які дуже раді заповнити порожнечу антиамериканською пропагандою".

"Москва і Пекін святкують щоразу, коли ця адміністрація демонтує ще один критично важливий інструмент зовнішньої політики", – сказала Шагін.

24 січня Держдеп США призупинив іноземну допомогу. 3 лютого Маск заявив, що його команда працює над повною ліквідацією USAID, яке надавало бюджетну і гуманітарну допомогу Україні.

У березні США припинили фінансування програми з документування воєнних злочинів Росії, в межах якої створювалася конфіденційна база даних депортованих українських дітей.

28 березня стало відомо, що США відновлять фінансування програми з відстеження викрадених РФ українських дітей. Того ж дня Рубіо заперечив, що США продовжують розслідувати викрадення українських дітей Росією.