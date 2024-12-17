Через російські штурми на Донеччині утримувати деякі позиції стало неможливо – ЗСУ

Військові не уточнили, про які саме позиції йдеться

Фото: Генштаб ЗСУ

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Донеччині за минулу добу російські штурмові підрозділи неодноразово атакували позиції українських військ, унаслідок чого деякі оборонні рубежі стало неможливо утримувати. Про це заявило командування "Хортиці".

Військові не уточнили, про які саме позиції йдеться.

Водночас у повідомленні зазначається, що минулої доби російські війська здійснили штурми українських укріплень поблизу Шевченка, Сторожевого, Успенівки, де раніше утворився так званий "Успенівський мішок", а також біля Дальнього та Курахового.

Попри атаки, вони не мали успіху — росіяни зазнали втрат і були змушені відступити.

Також бої тривали в районах Нового Комара, Піщаного, у міській забудові Часового Яру та біля Костянтинопольського. За даними "Хортиці", бої там продовжуються, але тактична ситуація для росіян залишається без змін.