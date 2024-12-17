ВСУ: Из-за штурмов РФ в Донецкой области удерживать некоторые позиции стало невозможно

Военные не уточнили, о каких именно позициях идет речь

Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Донецкой области за минувшие сутки российские штурмовые подразделения неоднократно атаковали позиции украинских войск, в результате чего некоторые оборонные рубежи стало невозможно удерживать. Об этом заявило командование "Хортицы".

Военные не уточнили, о каких именно позициях идет речь.

В то же время в сообщении отмечается, что за прошедшие сутки российские войска совершили штурмы украинских укреплений вблизи Шевченко, Сторожевого, Успеновки, где ранее образовался так называемый "Успеновский мешок", а также возле Дальнего и Курахового.

Несмотря на атаки, они не имели успеха — россияне понесли потери и были вынуждены отступить.

Также бои продолжались в районах Нового Комара, Песчаного, в городской застройке Часова Яра и возле Константинопольского. По данным "Хортицы", бои там продолжаются, но тактическая ситуация для россиян остается без изменений.