ВСУ: Из-за штурмов РФ в Донецкой области удерживать некоторые позиции стало невозможно
В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Донецкой области за минувшие сутки российские штурмовые подразделения неоднократно атаковали позиции украинских войск, в результате чего некоторые оборонные рубежи стало невозможно удерживать. Об этом заявило командование "Хортицы".
Военные не уточнили, о каких именно позициях идет речь.
В то же время в сообщении отмечается, что за прошедшие сутки российские войска совершили штурмы украинских укреплений вблизи Шевченко, Сторожевого, Успеновки, где ранее образовался так называемый "Успеновский мешок", а также возле Дальнего и Курахового.
Несмотря на атаки, они не имели успеха — россияне понесли потери и были вынуждены отступить.
Также бои продолжались в районах Нового Комара, Песчаного, в городской застройке Часова Яра и возле Константинопольского. По данным "Хортицы", бои там продолжаются, но тактическая ситуация для россиян остается без изменений.
- 13 декабря российская военная пропаганда разогнала, что оккупационные войска якобы взяли Успеновку в Донецкой области.
- В "Хортице" в тот же день заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.