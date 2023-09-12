Чотири головні новини України та світу на 19:00 12 вересня

1. Зеленський наклав вето на відкриття реєстрів е-декларування за рік: Це потрібно зараз. Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Про це він заявив у ранковому зверненні (детальніше).

2. Мережа магазинів Eldorado.ua опинилась на межі банкрутства. Мережа магазинів побутової техніки та електроніки Eldorado.ua (ТОВ "Дієса") оголосила про скликання загальних зборів кредиторів на 22 вересня. Про це повідомляється на сайті Верховного Суду (детальніше).

3. Україна офіційно попередила Польщу про намір судитися через зернове ембарго. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго (детальніше).

4. ГУР: Путін проситиме у Кіма зброю, немає підстав вважати, що всі його забаганки виконають. Під час зустрічі з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином його російський "колега" Володимир Путін проситиме про військову допомогу в артилерійських снарядах, озброєнні та боєкомплекті радянських зразків, стверджують в ГУР (детальніше).

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