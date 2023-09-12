Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 12 сентября

1. Зеленский ветировал открытие реестров е-декларирования через год: Это нужно сейчас. Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Об этом он заявил в утреннем обращении (подробнее).

2. Сеть магазинов Eldorado.ua оказалась на грани банкротства. Сеть магазинов бытовой техники и электроники Eldorado.ua (ООО "Диеса") объявила о созыве общего собрания кредиторов на 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Верховного Суда (подробнее).

3. Украина официально предупредила Польшу о намерении судиться из-за зернового эмбарго. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст на Польшу в арбитраж Всемирной торговой организации из-за зернового эмбарго (подробнее).

4. ГУР: Путин будет просить у Кима оружие, нет оснований думать, что все его прихоти выполнят. Во время встречи с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном его российский "коллега" Владимир Путин будет просить о военной помощи в артиллерийских снарядах, вооружении и боекомплекте советских образцов, утверждают в ГУР (подробнее).

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