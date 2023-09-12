UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 12 сентября

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 12 сентября - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

1. Зеленский ветировал открытие реестров е-декларирования через год: Это нужно сейчас. Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Об этом он заявил в утреннем обращении (подробнее).

2. Сеть магазинов Eldorado.ua оказалась на грани банкротства. Сеть магазинов бытовой техники и электроники Eldorado.ua (ООО "Диеса") объявила о созыве общего собрания кредиторов на 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Верховного Суда (подробнее).

3. Украина официально предупредила Польшу о намерении судиться из-за зернового эмбарго. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст на Польшу в арбитраж Всемирной торговой организации из-за зернового эмбарго (подробнее).

4. ГУР: Путин будет просить у Кима оружие, нет оснований думать, что все его прихоти выполнят. Во время встречи с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном его российский "коллега" Владимир Путин будет просить о военной помощи в артиллерийских снарядах, вооружении и боекомплекте советских образцов, утверждают в ГУР (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Переполох на Банковой. Команду Зеленского возмутил опрос о коррупции: что известно

Степлер, Добкин и Кернес на английском. Нейросеть перевела украинские мемы – как это выглядит

Нацроуминг останется после войны. Что даст новый законопроект о связи – объяснение

Искусственный интеллект помогает предупредить старение. Как эта технология влияет на индустрию красоты

За что мне такой сын. Как родители совершают неосознанное насилие над своими детьми и что с этим делать

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 