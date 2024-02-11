Данілов: Нам потрібна зброя, зброя. Якщо Захід не збільшить постачання – ситуація ускладниться

Секретар РНБО попередив, що якщо західний світ суттєво не збільшить постачання зброї та боєприпасів – "ситуація стане дійсно складною"

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наразі українські війська переживають "дуже складний" момент і потребують "зброї, зброї, зброї", попередивши, що "вичікування впливає на ситуацію" у війні. Також він повідомив португальському виданню Lusa, що затримка допомоги Україні від США впливає на ситуацію на фронті.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Данілов наголосив, що ситуація на фронті дуже складна й вона "ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року"

"Якщо хтось думає, що на фронті легко, то це люди, які не розуміють війни", – сказав він та підкреслив, що "Росія отримує допомогу від Північної Кореї та Ірану, і це призвело до деяких змін у ситуації".

Секретар РНБО зокрема попередив, що за сценарію, якщо західний світ суттєво не збільшить постачання зброї та боєприпасів – "ситуація стане дійсно складною".

"Нам потрібна зброя, зброя, зброя", – наголосив він.

Данілов також прокоментував ситуацію з затримкою виділення допомоги Україні в Конгресі США. За його словами, кожна затримка впливає на ситуацію на фронті, але Україна не зупиниться у протистоянні російській агресії.

Також Данілов наголосив, що Україна не зупиниться й надалі буде захищатися.

"У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу... Я більш ніж упевнений, що підтримка США буде надана в найближчому майбутньому", – додав він.

Сенат США зараз розглядає законопроєкт про іноземне фінансування на $95,34 млрд. Він містить $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю, і $4,83 млрд для допомоги союзникам Америки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню. Угода також передасть $9,15 млрд гуманітарної допомоги зонам конфлікту, таким як Газа, Західний берег річки Йордан і Україна.

Голова фракції Слуга народу Арахамія висловив упевненість у тому, що США все ж таки схвалять виділення додаткового фінансування для України, а наявних наразі ресурсів, за його словами, Україні вистачить на наступні кілька місяців, поки затверджуватиметься рішення.

Читайте також: Трамп розкритикував законопроєкт Сенату: Допомога США має бути позикою