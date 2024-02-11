Данилов: Нам нужно оружие, оружие. Если Запад не увеличит поставки – ситуация усложнится

Секретарь СНБО предупредил, что если западный мир существенно не увеличит поставки оружия и боеприпасов – "ситуация станет действительно сложной"

Алексей Данилов (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в настоящее время украинские войска переживают "очень сложный" момент и нуждаются в "оружии, оружии, оружии", предупредив, что "выжидание влияет на ситуацию" в войне. Также он сообщил португальскому изданию Lusa, что задержка помощи Украине от США влияет на ситуацию на фронте.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Данилов отметил, что ситуация на фронте очень сложная и она "никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года"

"Если кто-то думает, что на фронте легко, то это люди, которые не понимают войны", – сказал он и подчеркнул, что "Россия получает помощь от Северной Кореи и Ирана, и это привело к некоторым изменениям в ситуации".

Секретарь СНБО в частности предупредил, что при сценарии, если западный мир существенно не увеличит поставки оружия и боеприпасов – "ситуация станет действительно сложной".

"Нам нужно оружие, оружие, оружие", – подчеркнул он.

Данилов также прокомментировал ситуацию с задержкой выделения помощи Украине в Конгрессе США. По его словам, каждая задержка влияет на ситуацию на фронте, но Украина не остановится в противостоянии российской агрессии.

Также Данилов отметил, что Украина не остановится и в дальнейшем будет защищаться.

"У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода. И мы очень надеемся, что партнеры поймут, что наша независимость находится под угрозой, а также имидж, авторитет и единство всего Запада... Я более чем уверен, что поддержка США будет оказана в ближайшем будущем", – добавил он.

Сенат США сейчас рассматривает законопроект об иностранном финансировании на $95,34 млрд. Он содержит $61 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля и $4,83 млрд для помощи союзникам Америки в Индийско-Тихоокеанском регионе, в том числе Тайваня. Соглашение также передаст $9,15 млрд гуманитарной помощи зонам конфликта, таким как Газа, Западный берег реки Иордан и Украина.

Глава фракции Слуга народа Арахамия выразил уверенность в том, что США все же одобрят выделение дополнительного финансирования для Украины, а имеющихся сейчас ресурсов, по его словам, Украине хватит на следующие несколько месяцев, пока будет утверждаться решение.

Читайте также: Трамп раскритиковал законопроект Сената: Помощь США должна быть ссудой