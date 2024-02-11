Трамп розкритикував законопроєкт Сенату: Допомога США має бути позикою
Колишній президент США Дональд Трамп, який має значний вплив на республіканців у Конгресі, розкритикував законопроєкт Сенату про додаткові асигнування на суму $95 млрд з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він вважає, що Америка не повинна дарувати гроші, а тільки позичати.
"З цього моменту – чуєте, Сенат? – ніяких грошей жодній країні у формі іноземної допомоги, якщо це не позика, а просто як роздача", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.
"Їх можна позичити на надзвичайно вигідних умовах – наприклад, без відсотків і на необмежений термін, але однак – позичити. Угода повинна бути (на умовах!), що США допомагають вам як державі, але якщо ця країна, якій ми допомагаємо, коли-небудь повернеться проти нас або в майбутньому стане багатою, позику потрібно буде виплатити, і гроші повернуться до США", – написав він.
Пізніше під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні він розвинув свою думку на прикладі України, пише Newsweek.
"Як приклад, скажімо, ми даємо всі ці гроші. Ми вже вклали в Україну понад $200 млрд, а вони можуть укласти договір з Росією протягом наступних трьох тижнів і раптом не захочуть мати з ними справу", – сказав Трамп.
- Сенат США зараз розглядає законопроєкт про іноземне фінансування на $95,34 млрд. Він містить $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю, і $4,83 млрд для допомоги союзникам Америки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню. Угода також передасть $9,15 млрд гуманітарної допомоги зонам конфлікту, таким як Газа, Західний берег річки Йордан і Україна.