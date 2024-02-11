Трамп розкритикував законопроєкт Сенату: Допомога США має бути позикою

Дональд Трамп (Фото: EPA / RANDALL HILL)

Колишній президент США Дональд Трамп, який має значний вплив на республіканців у Конгресі, розкритикував законопроєкт Сенату про додаткові асигнування на суму $95 млрд з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він вважає, що Америка не повинна дарувати гроші, а тільки позичати.

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"З цього моменту – чуєте, Сенат? – ніяких грошей жодній країні у формі іноземної допомоги, якщо це не позика, а просто як роздача", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

"Їх можна позичити на надзвичайно вигідних умовах – наприклад, без відсотків і на необмежений термін, але однак – позичити. Угода повинна бути (на умовах!), що США допомагають вам як державі, але якщо ця країна, якій ми допомагаємо, коли-небудь повернеться проти нас або в майбутньому стане багатою, позику потрібно буде виплатити, і гроші повернуться до США", – написав він.

Пізніше під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні він розвинув свою думку на прикладі України, пише Newsweek.

"Як приклад, скажімо, ми даємо всі ці гроші. Ми вже вклали в Україну понад $200 млрд, а вони можуть укласти договір з Росією протягом наступних трьох тижнів і раптом не захочуть мати з ними справу", – сказав Трамп.