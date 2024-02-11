Трамп раскритиковал законопроект Сената: Помощь США должна быть займом

Дональд Трамп (Фото: EPA / RANDALL HILL)

Бывший президент США Дональд Трамп, имеющий значительное влияние на республиканцев в Конгрессе, раскритиковал законопроект Сената о дополнительных ассигнованиях на сумму $95 млрд с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Америка не должна дарить деньги, а только одалживать.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"С этого момента – слышите, Сенат? – никаких денег ни одной стране в форме иностранной помощи, если это не ссуда, а просто как раздача", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Их можно ссудить на чрезвычайно выгодных условиях – например, без процентов и на неограниченный срок, тем не менее – одолжить. Соглашение должно быть (на условиях!), что США помогают вам как государству, но если эта страна, которой мы помогаем, когда-нибудь обернется против нас или в будущем станет богатой, заем нужно будет выплатить, и деньги вернутся в США", — написал он.

Позже во время предвыборного митинга в Южной Каролине он развил свое мнение на примере Украины, пишет Newsweek.

"В качестве примера, скажем, мы даем все эти деньги. Мы уже вложили в Украину более $200 млрд, а они могут заключить договор с Россией в течение следующих трех недель и вдруг не захотят иметь с ними дело", — сказал Трамп.