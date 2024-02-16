ДБР: На Чернігівщині мобілізований депутат ухилявся від служби, але отримав 157 000 зарплати

Державне бюро розслідувань за сприяння Держприкордонслужби повідомило про підозру депутату Семенівської міськради Чернігівської області. За даними слідства, попри мобілізацію чоловік не з'являвся за місцем служби п'ять місяців, а також отримав грошове забезпечення як військовий.

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Правоохоронці пишуть, що фігурант був мобілізований після початку повномасштабного вторгнення РФ, але впродовж п'яти місяців не з'являвся у місці несення служби.

Водночас, стверджує ДБР, безпосередній начальник депутата не тільки не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця, а й навпаки писав у документах, що той буцімто несе службу у прикордонних нарядах.

Правоохоронці зауважують, що при цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 000 грн.

Фігурантові повідомили про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Йому загрожує до 10 років тюрми.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Матеріали розслідування щодо начальника депутата на військовій службі виділене в окреме провадження, підсумовують у ДБР.

У вересні ДБР повідомило про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненської області. Відомство заявляє, що він забезпечив незаконну виплату у півмільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.

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