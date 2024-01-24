ДБР: Судитимуть начальників рівненських ТЦК, які побили й знущалися з підлеглого

Відомство повідомило про завершення розслідування, підозрюваним загрожує до 12 років тюрми

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо посадовців Рівненського обласного та районного територіальних центрів комплектування, обвинувальний акт скеровано до суду. За даними слідства, фігуранти побили та знущалися з підлеглого.

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За даними ДБР, влітку 2023 року посадовці дізналися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК планує доповісти про їхні порушення під час служби, тому вирішили цього не допустити й побити військового.

Правоохоронці зазначають, що керівник обласного ТЦК сам бив потерпілого, а начальник районного ТЦК усе це фільмував на телефон.

Під час побиття проти чоловіка застосували биту. Окрім цього, посадовці змушували військового встати навколішки та вимолювати пробачення, пише слідство.

ДБР зазначає, що були виявлені та вилучені мобільні телефони, один з яких належить потерпілому, а за місцем проживання начальника обласного ТЦК знайшли биту, якою били чоловіка.

Окрім цього, зауважують правоохоронці, у начальника районного ТЦК було вилучено вісім пакетів з амфетаміном загальною вагою 11 г та знаряддя для вживання наркотичних речовин.

За даними слідства, наркотики посадовцю постачав підлеглий за "службові привілеї", він повністю визнав свою провину.

ДБР зазначає, що також у ході розслідування виявилися факти незаконного збагачення начальника обласного ТЦК на суму у майже 52 млн грн, а серед незадекларованих статків чиновника вказують – два вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

У грудні суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) вищевказане майно.

Загалом керівник обласного ТЦК отримав підозру у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи.

Начальник районного ТЦК підозрюється у пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин.

Чиновникам загрожує до 12 років ув'язнення.

Обидва підозрюваних звільнені із займаних посад, а від початку розслідування вони отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У вересні ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу. За даними слідства, ці військові причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

У жовтні ДБР повідомило, що правоохоронці здійснюють досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування.

Тоді ж ДБР повідомило про початок розслідування фактів побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя.

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