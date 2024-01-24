ГБР: Будут судить начальников ровенских ТЦК, которые избили и издевались над подчиненным

Ведомство сообщило о завершении расследования, подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование относительно чиновников Ровенского областного и районного территориальных центров комплектования, обвинительный акт направлен в суд. По данным следствия, фигуранты избили и издевались над подчиненным.

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По данным ГБР, летом 2023 года должностные лица узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК планирует доложить об их нарушениях во время службы, поэтому решили этого не допустить и избить военного.

Правоохранители отмечают, что руководитель областного ТЦК сам избивал потерпевшего, а начальник районного ТЦК все это снимал на телефон.

Во время избиения против мужчины применили биту. Кроме того, чиновники заставляли военного встать на колени и вымаливать прощение, пишет следствие.

ГБР отмечает, что были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему, а по месту жительства начальника областного ТЦК нашли биту, которой избивали мужчину.

Кроме того, отмечают правоохранители, у начальника районного ТЦК были изъяты восемь пакетов с амфетамином общим весом 11 г и приспособления для употребления наркотических веществ.

По данным следствия, наркотики чиновнику поставлял подчиненный за "служебные привилегии", он полностью признал свою вину.

ГБР отмечает, что также в ходе расследования обнаружились факты незаконного обогащения начальника областного ТЦК на сумму почти в 52 млн грн, а среди незадекларированного состояния чиновника указывают – два грузовых автомобиля, земельные участки и недостроенную гостиницу на горнолыжном курорте в Карпатах.

В декабре суд передал Нацагентству по вопросам розыска активов (АРМА) вышеуказанное имущество.

В целом руководитель областного ТЦК получил подозрение в применении насилия в отношении подчиненного, грабеже и приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы.

Начальник районного ТЦК подозревается в пособничестве в применении насилия к подчиненному, незаконному приобретению и хранению психотропных веществ в больших размерах и склонению к употреблению психотропных веществ.

Чиновникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Оба подозреваемых уволены с занимаемых должностей, а с начала расследования они получили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В сентябре ГБР задержал заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и военнослужащего-водителя этого отдела. По данным следствия, эти военные причастны к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

В октябре ГБР сообщило, что правоохранители осуществляют досудебное расследование об избиении мужчины в помещении Черновицкого областного территориального центра комплектования.

Тогда же ГБР сообщило о начале расследования фактов избиения мобилизованных в военкомате Тернополя.

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