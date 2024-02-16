ГБР: На Черниговщине мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получил 157 000 грн

Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы

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Государственное бюро расследований при содействии Госпогранслужбы сообщило о подозрении депутату Семеновского горсовета Черниговской области. По данным следствия, несмотря на мобилизацию, мужчина не появлялся по месту службы пять месяцев, а также получил денежное обеспечение как военный.

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Правоохранители пишут, что фигурант был мобилизован после начала полномасштабного вторжения РФ, но в течение пяти месяцев не появлялся в месте несения службы.

При этом, утверждает ГБР, непосредственный начальник депутата не реагировал не только на отсутствие подчиненного военнослужащего, но и наоборот писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах.

Правоохранители отмечают, что при этом депутат незаконно получил денежное довольствие военного на более 157 000 грн.

Фигуранту сообщили о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Материалы расследования в отношении начальника депутата на военной службе выделены в отдельное производство, заключают в ГБР.

В сентябре ГБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.

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