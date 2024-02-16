ГБР: На Черниговщине мобилизованный депутат уклонялся от службы, но получил 157 000 грн
Государственное бюро расследований при содействии Госпогранслужбы сообщило о подозрении депутату Семеновского горсовета Черниговской области. По данным следствия, несмотря на мобилизацию, мужчина не появлялся по месту службы пять месяцев, а также получил денежное обеспечение как военный.
Правоохранители пишут, что фигурант был мобилизован после начала полномасштабного вторжения РФ, но в течение пяти месяцев не появлялся в месте несения службы.
При этом, утверждает ГБР, непосредственный начальник депутата не реагировал не только на отсутствие подчиненного военнослужащего, но и наоборот писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах.
Правоохранители отмечают, что при этом депутат незаконно получил денежное довольствие военного на более 157 000 грн.
Фигуранту сообщили о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Материалы расследования в отношении начальника депутата на военной службе выделены в отдельное производство, заключают в ГБР.
- В сентябре ГБР сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.
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