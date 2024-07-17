ДБР: У 2022-му Захарченко намагався схилити українських посадовців до співпраці з Росією

Віталій Захарченко (Фото: ресурс окупантів)

Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, який, за версією слідства, намагався у 2022 році схилити окремих українських посадовців до співпраці з росіянами. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Йому інкримінують дії проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.

За даними правоохоронців, одразу після російського повномасштабного вторгнення підозрюваний телефонував посадовцям України з пропозицією підписання договору з РФ про так звану "дружбу і захист", що означало б добровільну здачу ворогу територій. За це Захарченко обіцяв "високі посади" в окупаційних органах влади.

Водночас він наголошував, що діє від імені керівництва РФ. Надалі, колишній міністр брав участь у створенні та публікаціях низки відео з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання Росії допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

ДБР нагадало, що раніше Захарченку повідомлялось про підозру у справах "Майдану" за організацію вчинення низки злочинів щодо захоплення державної влади, перевищення службових повноважень, привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном, умисних вбивств, заподіяння тілесних ушкоджень, частину з яких спрямовано до суду.

У лютому 2014 року він втік до РФ, де почав підтримувати введення російських військ для окупації України. За втілення планів агресора підозрюваний отримав російське громадянство та почав вести активне соціальне життя з метою надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

4 травня 2022 року начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що в перші дні повномасштабного вторгнення йому телефонував Захарченко з пропозицією здати місто окупантам.

4 лютого 2023 року Зеленський припинив громадянство 10 особам, серед яких колишній очільник МВС Захарченко.

Читайте також: Генерал РФ з Одеси, який наказав вдарити ракетами по місту у квітні 2022 року, отримав нову підозру