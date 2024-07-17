ГБР: В 2022-м Захарченко пытался склонить украинских чиновников к сотрудничеству с Россией

Виталий Захарченко (Фото: ресурс оккупантов)

Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, который, по версии следствия, пытался в 2022 году склонить отдельных украинских чиновников к сотрудничеству с россиянами. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Ему инкриминируют действия против основ национальной безопасности Украины, а также против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным правоохранителей, сразу после российского полномасштабного вторжения подозреваемый звонил по телефону должностным лицам Украины с предложением подписать договор с РФ о так называемой "дружбе и защите", что означало бы добровольную сдачу врагу территорий. За это Захарченко обещал "высокие должности" в оккупационных органах власти.

В то же время он подчеркивал, что действует от имени руководства РФ. В дальнейшем бывший министр участвовал в создании и публикациях ряда видео с целью формирования в обществе антивластных настроений для предоставления России помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

ГБР напомнило, что ранее Захарченко сообщалось о подозрении по делам "Майдана" за организацию совершения ряда преступлений по захвату государственной власти, превышения служебных полномочий, присвоения, растраты и завладение чужим имуществом, умышленных убийств, причинения телесных повреждений, часть из которых уже направили в суд.

В феврале 2014 года он сбежал в Россию, где начал поддерживать введение российских войск для оккупации Украины. За осуществление планов агрессора подозреваемый получил российское гражданство и начал вести активную социальную жизнь с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

4 мая 2022 года начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения ему звонил по телефону Захарченко с предложением сдать город оккупантам.

4 февраля 2023 года Зеленский прекратил гражданство 10 человек, среди которых бывший глава МВД Захарченко.

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