ДБР: У Дніпрі затримали адвоката, який за $12 000 допомагав чоловікам уникати мобілізації
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України затримали адвоката з Дніпра під час одержання ним оплати за допомогу місцевому мешканцю уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це повідомила пресслужба ДБР. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Дмитра Кріпаченка.
За версією слідства, хизуючись зв’язками зі службовцями Територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки та правоохоронцями, адвокат запропонував місцевому мешканцю за $12 000 організувати йому "пакет послуг" для уникнення мобілізації та виїзду за кордон.
Він обіцяв допомогти чоловікові фіктивно пролікуватися в одному з медичних закладів, після чого домовитися про необхідні документи з представниками ТЦК.
Також у суму оплати входила допомога з переправлення призовника за межі держави. Адвокат гарантував, що під час перетину кордону його пропустять та не ставитимуть "зайвих" питань.
Під час одержання коштів адвоката затримали. За даними ДБР, в його машині окрім хабаря знайшли військово-облікові документи на трьох інших призовників із резолюціями та печатками одного з місцевих ТЦК.
Адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Вирішується питання обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
Перевіряється інформація щодо всіх можливих співучасників злочинної схеми, зокрема серед працівників ТЦК.
- 18 січня 2025 року ДБР заявило про викриття народного депутата, котрий, за даними слідства, організував незаконне переправлення через кордон своїх знайомих.
- Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про нардепа Бондарєва.