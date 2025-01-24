ДБР: У Дніпрі затримали адвоката, який за $12 000 допомагав чоловікам уникати мобілізації

Чоловіку вручена підозра, йому загрожує до дев'яти років тюрми

Затримання (Фото: ДБР)

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України затримали адвоката з Дніпра під час одержання ним оплати за допомогу місцевому мешканцю уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це повідомила пресслужба ДБР. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Дмитра Кріпаченка.

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За версією слідства, хизуючись зв’язками зі службовцями Територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки та правоохоронцями, адвокат запропонував місцевому мешканцю за $12 000 організувати йому "пакет послуг" для уникнення мобілізації та виїзду за кордон.

Він обіцяв допомогти чоловікові фіктивно пролікуватися в одному з медичних закладів, після чого домовитися про необхідні документи з представниками ТЦК.

Також у суму оплати входила допомога з переправлення призовника за межі держави. Адвокат гарантував, що під час перетину кордону його пропустять та не ставитимуть "зайвих" питань.

Під час одержання коштів адвоката затримали. За даними ДБР, в його машині окрім хабаря знайшли військово-облікові документи на трьох інших призовників із резолюціями та печатками одного з місцевих ТЦК.

Адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Вирішується питання обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Перевіряється інформація щодо всіх можливих співучасників злочинної схеми, зокрема серед працівників ТЦК.