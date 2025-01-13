ДБР: У ТЦК Миколаєва допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Один фігурант затриманий
У Миколаєві затримали співробітника регіонального Територіального центру комплектування та соцпідтримки (РТЦК СП). Його підозрюють у заробітку на охочих уникнути мобілізації, повідомили у Держбюро розслідувань.
Правоохоронці з'ясували, що схема почала діяти у 2024 році.
За їхніми даними, двоє працівників РТЦК пропонували за $4000-$5000 "допомогу" в уникненні мобілізації. За даними слідства, працівники військкомату обіцяли "вплинути" на лікарів, щоб ті підробили медичні документи та встановили хибні діагнози на військово-лікарській комісії.
За додаткову плату в середньому $3000 військовозобов'язаних знімали з військового обліку або надавали статус "придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах".
Одного із військових затримали 9 січня під час отримання від "клієнта" $4500. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом та взяли під варту на 60 діб із правом внесення застави 1 млн грн. В разі доведення провини йому може загрожувати до восьми років за ґратами.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику.
- 30 грудня 2024 року повідомлялося, що заступника командира 110 бригади підозрюють у схемі ухилення військових від служби.
- 8 січня стало відомо, що за рік викрито понад сотню посадовців ТЦК та МСЕК, які переправляли українців за кордон.