ДБР: У ТЦК Миколаєва допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Один фігурант затриманий

За свої "послуги" представники ТЦК брали від $4000 до $5000, а ще близько $3000 – за "додаткові послуги"

Затримання (Фото: ДБР)

У Миколаєві затримали співробітника регіонального Територіального центру комплектування та соцпідтримки (РТЦК СП). Його підозрюють у заробітку на охочих уникнути мобілізації, повідомили у Держбюро розслідувань.

Правоохоронці з'ясували, що схема почала діяти у 2024 році.

За їхніми даними, двоє працівників РТЦК пропонували за $4000-$5000 "допомогу" в уникненні мобілізації. За даними слідства, працівники військкомату обіцяли "вплинути" на лікарів, щоб ті підробили медичні документи та встановили хибні діагнози на військово-лікарській комісії.

За додаткову плату в середньому $3000 військовозобов'язаних знімали з військового обліку або надавали статус "придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах".

Одного із військових затримали 9 січня під час отримання від "клієнта" $4500. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом та взяли під варту на 60 діб із правом внесення застави 1 млн грн. В разі доведення провини йому може загрожувати до восьми років за ґратами.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику.

Затримання під час отримання хабаря, фото: ДБР

Сліди спецфарби від "мічених" купюр, фото: ДБР