ГБР: В ТЦК Николаева помогали мужчинам уклоняться от мобилизации. Один фигурант задержан
В Николаеве задержан сотрудник регионального Территориального центра комплектования и соцподдержки (РТЦК СП). Его подозревают в заработке на желающих избежать мобилизации, сообщили в Госбюро расследований.
Правоохранители выяснили, что схема начала действовать в 2024 году.
По их данным, двое работников РТЦК предлагали за $4000-$5000 "помощь" в избежании мобилизации. По данным следствия, работники военкомата обещали "повлиять" на врачей, чтобы те подделали медицинские документы и установили ложные диагнозы на военно-врачебной комиссии.
За дополнительную плату в среднем $3000 военнообязанных снимали с военного учета или предоставляли статус "пригодный для службы в ТЦК и СП и тыловых воинских частях".
Один из военных задержан 9 января во время получения от "клиента" $4500. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога 1 млн грн. В случае доказательства вины ему может грозить до восьми лет за решеткой.
Решается вопрос относительно сообщения о подозрении его сообщнику.
- 30 декабря 2024 года сообщалось, что заместитель командира 110 бригады подозревается в схеме уклонения военных от службы.
- 8 января стало известно, что за год разоблачено более сотни должностных лиц ТЦК и МСЭК, переправлявших украинцев за границу.