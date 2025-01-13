ГБР: В ТЦК Николаева помогали мужчинам уклоняться от мобилизации. Один фигурант задержан

За свои "услуги" представители ТЦК брали от $4000 до $5000, а еще около $3000 – за "дополнительные услуги"

Задержание (Фото: ГБР)

В Николаеве задержан сотрудник регионального Территориального центра комплектования и соцподдержки (РТЦК СП). Его подозревают в заработке на желающих избежать мобилизации, сообщили в Госбюро расследований.

Правоохранители выяснили, что схема начала действовать в 2024 году.

По их данным, двое работников РТЦК предлагали за $4000-$5000 "помощь" в избежании мобилизации. По данным следствия, работники военкомата обещали "повлиять" на врачей, чтобы те подделали медицинские документы и установили ложные диагнозы на военно-врачебной комиссии.

За дополнительную плату в среднем $3000 военнообязанных снимали с военного учета или предоставляли статус "пригодный для службы в ТЦК и СП и тыловых воинских частях".

Один из военных задержан 9 января во время получения от "клиента" $4500. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога 1 млн грн. В случае доказательства вины ему может грозить до восьми лет за решеткой.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении его сообщнику.

Задержание при получении взятки, фото: ДБР

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