ГБР: В Днепре задержан адвокат, который за $12 000 помогал мужчинам избегать мобилизации

Мужчине вручено подозрение, ему грозит до девяти лет тюрьмы

Задержание (Фото: ГБР)

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины задержали адвоката из Днепра при получении им оплаты за помощь местному жителю избежать мобилизации и уехать за границу. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о Дмитрии Крипаченко.

По версии следствия, хвастаясь связями со служащими Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранителями, адвокат предложил местному жителю за $12 000 организовать ему "пакет услуг" для избежания мобилизации и выезда за границу.

Он обещал помочь мужчине фиктивно пролечиться в одном из медицинских учреждений, после чего договориться о необходимых документах с представителями ТЦК.

Также в сумму оплаты входила помощь по переправке призывника за пределы государства. Адвокат гарантировал, что во время пересечения границы его пропустят и не будут задавать "лишних" вопросов.

При получении средств адвокат был задержан. По данным ГБР, в его машине кроме взятки были обнаружены военно-учетные документы на трех других призывников с резолюциями и печатями одного из местных ТЦК.

Адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством. Решается вопрос избрания меры пресечения. Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

Проверяется информация о всех возможных соучастниках преступной схемы, в том числе среди работников ТЦК.