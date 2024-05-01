Denik N: Словаччина надала тимчасовий захист соратнику Медведчука
Видання Denik N з посиланням на двох неназваних співрозмовників пише, що пропагандисту Артему Марчевському, який був генеральним продюсером телеканалу 112 Україна, надали тимчасовий захист у Словаччині.
За даними видання, Міністерство внутрішніх справ Словаччини надало Артему Марчевському статус тимчасового захисту. Інформацію виданню також підтвердив і адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко.
Водночас міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай Ешток відмовився надати коментар, зазначивши, що нібито не має конкретної інформації про справу.
Журналісти наголосили, що тимчасовий захист у Словаччині Марчевський отримав після того, як Чехія запровадила проти нього санкції. У країні заблокували його активи та гроші на банківських рахунках.
У Чехії підозрюють Марчевського у тому, що разом з екснардепом Віктором Медведчуком той очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe.
Раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що викрити мережу вдалося завдяки Службі безпеки України. За його словами, мережа платила євродепутатам, щоб вони вихваляли диктатора Володимира Путіна та Росію у європейських медіа, а також публікувала власні антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на сайті Голос Європи.
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