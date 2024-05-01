Denik N: Словакия предоставила временную защиту соратнику Медведчука

В Чехии подозревают Артема Марчевского в том, что вместе с экснардепом Виктором Медведчуком тот возглавлял пророссийскую сеть влияния

Артем Марчевский (Фото: пропагандистский ресурс)

Издание Denik N со ссылкой на двух неназванных собеседников пишет, что пропагандисту Артему Марчевскому, который был генеральным продюсером телеканала 112 Украина, предоставили временную защиту в Словакии.

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По данным издания, Министерство внутренних дел Словакии предоставило Артему Марчевскому статус временной защиты. Информацию также подтвердил и адвокат Марчевского Леонид Кушнаренко.

В то же время министр внутренних дел страны Матуш Шутай Эшток отказался предоставить комментарий, отметив, что якобы не располагает конкретной информацией о деле.

Журналисты подчеркнули, что временную защиту в Словакии Марчевский получил после того, как Чехия ввела против него санкции. В стране блокировали его активы и деньги на банковских счетах.

В Чехии подозревают Марчевского в том, что вместе с экснардепом Виктором Медведчуком тот возглавлял пророссийскую сеть влияния, которая финансировала сайт Voice of Europe.

Ранее собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что разоблачить сеть удалось благодаря Службе безопасности Украины. По его словам, сеть платила евродепутатам, чтобы они восхваляли диктатора Владимира Путина и Россию в европейских медиа, а также публиковала собственные антиукраинские и антиевропейские материалы на сайте Голос Европы.

12 апреля 2023 года Польша арестовала гражданина РФ и предъявила ему обвинения в шпионаже в пользу российской разведки.

10 июля сообщалось, что ABW задержало 15-го фигуранта расследования деятельности группы, подозреваемой в шпионаже в пользу России. По данным следствия, мужчина, гражданин Украины, следил за критической инфраструктурой, в том числе военными объектами и морскими портами.

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