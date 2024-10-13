Der Spiegel: Байден планує приїхати до Німеччини наступного тижня

Як вдалося дізнатися, в уряді Німеччини вже ведуть підготовку до візиту президента США на вищому рівні

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден все ж таки має намір відвідати Німеччину наступного тижня. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на власну інформацію.

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Як вдалося дізнатися виданню, в уряді Німеччини "за лаштунками" вже планують візит на найвищому рівні. Також залучено органи безпеки країни. У календарі офіційні зустрічі Байдена заплановані з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом на п'ятницю, тобто 18 жовтня.

Також повідомляється, що спочатку зустріч планувалася як офіційний державний візит із банкетом та іншими почесними заходами. Але зараз програму скоротили. Однак, за інформацією Der Spiegel, лідера США все ж таки планують нагородити особливим рівнем Великого хреста Федерального ордена за заслуги перед Штайнмаєром і за заслуги перед німецько-американською дружбою.

26 вересня Байден оголосив, що скликає засідання "Рамштайн-25" на рівні лідерів країн. Воно відбудеться 12 жовтня.

Однак 8 жовтня стало відомо, що Байден скасував поїздку до Німеччини через наближення урагану "Мілтон".

Того ж дня Олаф Шольц заявив, що візит Байдена до Німеччини мав стати дуже важливим, але додав, що розуміє американського лідера. Він заявив, що теж би не покинув країну, якби в ній лютували такі шторми.

Також 8 жовтня стало відомо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен також не їде на Рамштайн, як і Байден.