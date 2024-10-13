Der Spiegel: Байден планирует приехать в Германию на следующей неделе
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден все же намерен посетить Германию на следующей неделе. Об этом сообщает Der Spiegel, ссылаясь на собственную информацию.

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Как удалось узнать изданию, в правительстве Германии "за кулисами" уже планируют визит на высшем уровне. Также задействованы органы безопасности страны. В календаре официальные встречи Байдена запланированы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем на пятницу, то есть 18 октября.

Также сообщается, что изначально встреча планировалась как официальный государственный визит с банкетом и другими почетными мероприятиями. Но сейчас программу сократили. Однако, по информации Der Spiegel, лидера США все же планируют наградить особым уровнем Большого креста Федерального ордена за заслуги перед Штайнмайером и за заслуги перед немецко-американской дружбой.

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