Держава розгляне збільшення відсотка заброньованих у прифронтових та прикордонних областях
Держава обміркує збільшення відсотка заброньованих співробітників на підприємствах у прифронтових і прикордонних областях. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова, передає Офіс глави держави.
"Президент зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях", – йдеться у повідомленні.
Також, додають в ОП, уряд опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах, а також влада планує запровадити в них страхування для місцевого бізнесу й гарантування першого внеску на іпотеку.
Окрім цього, на зустрічі йшлося про створення спеціальної програми для таких областей, яка б включала зменшення податкового навантаження на бізнес.
- У травні Кабмін дозволив бронювати 100% працівників критично важливих для ЗСУ підприємств.
- У липні уряд визначив, що обласні адміністрації зможуть визнавати критично важливі підприємства лише у восьми галузях економіки.
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