Держава розгляне збільшення відсотка заброньованих у прифронтових та прикордонних областях

Влада планує створити спецпрограму для таких регіонів, яка б включала зменшення податкового навантаження на бізнес

Фото: Офіс президента

Держава обміркує збільшення відсотка заброньованих співробітників на підприємствах у прифронтових і прикордонних областях. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу, волонтерської та ветеранської спільнот, шкіл та університетів Харкова, передає Офіс глави держави.

"Президент зазначив, що держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях", – йдеться у повідомленні.

Також, додають в ОП, уряд опрацює механізм підвищення зарплат учителям, медикам і працівникам держорганів у цих регіонах, а також влада планує запровадити в них страхування для місцевого бізнесу й гарантування першого внеску на іпотеку.

Окрім цього, на зустрічі йшлося про створення спеціальної програми для таких областей, яка б включала зменшення податкового навантаження на бізнес.