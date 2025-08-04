В Украине обдумают увеличение процента забронированных приграничья и прифронтовых областей
Государство обдумает увеличение процента забронированных сотрудников на предприятиях в прифронтовых и приграничных областях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса, волонтерского и ветеранского сообществ, школ и университеты Харькова, передает Офис главы государства.
"Президент отметил, что государство рассмотрит возможность увеличить процент забронированных работников на предприятиях, которые расположены и работают непосредственно на прифронтовых и приграничных территориях", – говорится в сообщении.
Также, добавляют в ОП, правительство проработает механизм повышения зарплат учителям, медикам и работникам госорганов в этих регионах, а также власти планируют ввести в них страхование для местного бизнеса и гарантирование первого взноса на ипотеку.
Кроме этого, на встрече речь шла о создании специальной программы для таких областей, которая бы включала уменьшение налоговой нагрузки на бизнес.
- В мае Кабмин разрешил бронировать 100% работников критически важных для ВСУ предприятий.
- В июле правительство определило, что областные администрации смогут признавать критически важные предприятия только в восьми отраслях экономики.
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