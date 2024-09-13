Держдеп США: Прокремлівський телеканал RT закуповував зброю для армії РФ та шпигував для розвідки

Державний департамент США звинувачує російське пропагандистське видання RT у розвідувальній діяльності та постачанні армії РФ озброєнням. Як пишуть CNN і Politico, Держдеп опублікував розсекречені дані розвідки США.

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Згідно з цією інформацією, RT (раніше Russia Today) для закупівель зброї використовував велику онлайн-платформу краудфандингу, яку просували через соціальні мережі. Керував операцією заступник головного редактора RT та керівник міжнародного мовлення Sputnik Антон Анісімов.

"Завдяки новій інформації, більша частина якої походить від співробітників RT, ми знаємо, що RT мала кіберможливості та брала участь у таємних операціях зі збору інформації та впливу, а також у військових закупівлях", – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу 13 вересня.

У Держдепі стверджують, що пропагандистський ресурс безпосередньо співпрацює з Міноборони РФ. А з весни 2023 року в RT діє кіберпідрозділ, який має прямі зв'язки з російською розвідкою. Його використовують нібито для передання інформації шпигунам та найманцям Кремля "у всьому світі".

Пропагандистське ЗМІ, за інформацією Держдепу США, закуповувало та передавало солдатам, які воюють проти України, снайперські гвинтівки та глушники, приціли, прилади нічного бачення, БпЛА, бронежилети, тактичний одяг, радіообладнання та дизельні генератори. Простежується зв'язок з китайськими компаніями, зокрема щодо закупівель розвіддронів.

За розсекреченими даними, RT таємно керує онлайн-платформою African Stream на YouTube, де 460 000 передплатників. А також берлінською англомовною платформою Red у мережі X, де понад 80 000 передплатників. Також міг бути найнятий паризький журналіст.

Найбільш помітна кампанія впливу RT, за даними Держдепартаменту, – це втручання у жовтневі вибори у Молдові. Тоді держава звинуватила головну редакторку RT Маргариту Симоньян у прямій взаємодії з Кремлем з метою схилити результати на користь проросійського кандидата.

"Ключовим висновком розвідки США є те, що російський уряд уже понад рік тихо впроваджує в RT підрозділ зі збору розвідданих, який зосереджений на операціях з впливу у всьому світі", – пише CNN.

Дипломати США сподіваються, що найближчими днями та тижнями буде створено коаліцію країн, "готових боротися з загрозою", яку США бачать з боку RT. Питання порушать і на засіданні Генасамблеї ООН.

Високопоставлений представник адміністрації президента США повідомив CNN, що дезінформація та пропаганда RT відіграли ключову роль у "проросійській реакції миру" на війну в Україні.

У пропагандистському медіа журналістам CNN на прохання прокоментувати цю інформацію відповіли "глузливим листом".

"Весь цей час ми вели мовлення прямо зі штаб-квартири КДБ", – сказали пропагандисти.

21 серпня ГУР МО повідомило, що Росія готує нові пропагандистські операції проти України у Європі.

4 вересня США ввели санкції проти RT, пропагандистки Маргарити Симоньян та інших прокремлівських ресурсів.

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