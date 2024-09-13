Госдеп США: Прокремлевский телеканал RT закупал оружие для армии РФ и шпионил для разведки

Государственный департамент США обвиняет российское пропагандистское издание RT в разведдеятельности и снабжении армии РФ вооружением. Как пишут CNN и Politiko, Госдеп опубликовал рассекреченные данные разведки США.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Согласно этой информации, RT (раньше Russia Today) для закупок военной техники использовал крупную онлайн-платформу краудфандинга, которую продвигали через социальные сети. Руководил операцией заместитель главного редактора RT и руководитель международного вещания Sputnik Антон Анисимов.

"Благодаря новой информации, большая часть которой исходит от сотрудников RT, мы знаем, что RT обладала кибервозможностями и участвовала в тайных операциях по сбору информации и влиянию, а также в военных закупках", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге 13 сентября.

В Госдепе утверждают, что пропагандистский ресурс напрямую сотрудничает с Минобороны РФ. А с весны 2023 года в RT действует киберподразделение, у которого есть прямые связи с российской разведкой. Его используют якобы для передачи информации шпионам и наемникам Кремля "по всему миру".

Пропагандистское СМИ, по информации Госдепа США, закупало и передавало солдатам, которые воюют против Украины, снайперские винтовки и глушители, прицелы, приборы ночного видения, БпЛА, бронежилеты, тактическую одежду, радиооборудование и дизельные генераторы. Прослеживается связь с китайскими компаниями, в частности по закупкам разведдронов.

Согласно рассекреченным данным, RT тайно управляет онлайн-платформой African Stream на YouTube, где 460 000 подписчиков. А также берлинской англоязычной платформой Red в сети X, где свыше 80 000 подписчиков. Также мог быть нанят парижский журналист.

Наиболее заметная кампания влияния RT, по данным Госдепартамента, – это вмешательство в октябрьские выборы в Молдове. Тогда государство обвинило главреда RT Маргариту Симоньян в прямом взаимодействии с Кремлем с целью склонить результаты в пользу пророссийского кандидата.

"Ключевым выводом разведки США является то, что российское правительство уже более года тихо внедряет в RT подразделение по сбору разведданных, которое сосредоточено на операциях по влиянию по всему миру", — пишет CNN.

Дипломаты США надеются, что в ближайшие дни и недели будет создана коалиция стран, "готовых бороться с угрозой", которую США видят со стороны RT. Вопрос поднимут и на заседании Генассамблеи ООН.

Высокопоставленный представитель администрации президента США сообщил CNN, что дезинформация и пропаганда RT сыграли ключевую роль в "пророссийской реакции мира" на войну в Украине.

В пропагандистском медиа журналистам CNN на просьбу прокомментировать эту информацию ответили "насмешливым письмом".

"Все это время мы вели вещание прямо из штаб-квартиры КГБ", — сказали пропагандисты.

21 августа ГУР МО сообщило, что Россия готовит новые пропагандистские операции против Украины в Европе.

4 сентября США ввели санкции против RT, пропагандистки Маргариты Симоньян и других прокремлевских ресурсов.

Читайте также: В Шебекино подорвались на мине работник пропагандистской "России-24" и трое военных – фото