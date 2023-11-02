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"Для остаточних оцінок". Глава Єврокомісії скоро приїде до України – Кабмін

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 17:05
Урсула фон дер Ляєн (фото - ЕРА)

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед анонсованою на 8 листопада публікацією звіту про прогрес України та інших країн-членів ЄС на шляху вступу до блоку приїде до України для надання "остаточних оцінок". Про це в ефірі телемарафону сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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"Очікуємо, дійсно, що 8 листопада буде таке рішення. Перед тим очікуємо президента Єврокомісії з візитом для переговорів з президентом Зеленським щодо остаточних оцінок, які будуть представлені до розгляду Європейської комісії для звіту", – заявила вона.

Стефанішина запевнила, що цей прогрес буде "однозначно" оцінено позитивно.

25 жовтня журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляв, що Урсула фон дер Ляєн, швидше за все, поїде до України на початку листопада.

"Вона б не поїхала туди так близько до публікації звітів Комісії про розширення (8 листопада), якби у неї не було хороших новин", – зазначив Йозвяк.

  • Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
  • За даними низки західних медіа, звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу очікується 8 листопада.
  • Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Читайте також: Бербок: Прийняття України до Євросоюзу – геостратегічна необхідність

Оксана Житнюк
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