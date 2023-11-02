"Для окончательных оценок". Глава Еврокомиссии скоро приедет в Украину – Кабмин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед анонсированной на 8 ноября публикацией отчета о прогрессе Украины и других стран-членов ЕС на пути вступления в блок приедет в Украину для предоставления "окончательных оценок". Об этом в эфире телемарафона сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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"Ожидаем, действительно, что 8 ноября будет такое решение. Перед этим ожидаем президента Еврокомиссии с визитом для переговоров с президентом Зеленским по поводу окончательных оценок, которые будут представлены к рассмотрению Европейской комиссии для отчета", – заявила она.

Стефанишина заверила, что этот прогресс будет "однозначно" оценен положительно.

25 октября журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщал, что Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, поедет в Украину в начале ноября.

"Она не поехала бы туда так близко к публикации отчетов Комиссии о расширении (8 ноября), если бы у нее не было хороших новостей", – отметил Йозвяк.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС.

По данным ряда западных медиа, отчет о процедуре принятия Украины в Евросоюз ожидается 8 ноября.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров о вступлении в декабре 2023 года.

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