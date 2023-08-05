Для прориву на півдні сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів – ЗСУ

У Збройних Силах України для підтримки наступу на південному напрямку сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів. Про це повідомив командувач Силами підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега, повідомляє Military Media Center.

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Герега зазначив, що складність ведення Силами оборони наступальних дій на південному напрямку полягає в тому, що росіяни влаштували на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, що складається з кількох смуг завдовжки від 10 до 40 км кожна, щільність яких досить велика.

За його словами, смуги загороджень містять протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані "зуби дракона"), протитанкові їжаки, дротяні перешкоди.

"Противник підступно використовує міни, у тому числі таким чином, щоб їх не можна було вилучити", – розповів командувач Силами підтримки ЗСУ.

Герега заявив, що для нарощування можливостей Сил оборони у подоланні мінно-вибухових загороджень окупантів у групуванні сил та засобів підтримки сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів.

Він додав, що близько 200 військовослужбовців пройшли підготовку за кордоном та виконують завдання у складі певних угруповань, а також розмінування деокупованих територій у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

За інформацією бригадного генерала, упродовж липня-серпня ще близько 150 військовослужбовців пройдуть підготовку за кордоном.

Герега повідомив, що інженерні підрозділи отримали від країн-партнерів до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для створення проходів у вибухових та невибухових загородженнях (інженерні танки, установки та заряди розмінування, танкові мостові укладачі тощо).

"Наразі здійснюється підготовка екіпажів зазначеної техніки за кордоном", – додав він.

4 серпня Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ де-не-де вже прорвали першу лінію оборони і зараз мають певні труднощі на наступній, проміжній, оскільки там росіяни облаштували інженерні укріплення.

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