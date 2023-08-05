RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Для прориву на півдні сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 08:43
Для прориву на півдні сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів – ЗСУ - Фото
Дмитро Герега (Фото: Military Media Center)

У Збройних Силах України для підтримки наступу на південному напрямку сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів. Про це повідомив командувач Силами підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега, повідомляє Military Media Center.

Герега зазначив, що складність ведення Силами оборони наступальних дій на південному напрямку полягає в тому, що росіяни влаштували на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, що складається з кількох смуг завдовжки від 10 до 40 км кожна, щільність яких досить велика.

За його словами, смуги загороджень містять протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані "зуби дракона"), протитанкові їжаки, дротяні перешкоди.

"Противник підступно використовує міни, у тому числі таким чином, щоб їх не можна було вилучити", – розповів командувач Силами підтримки ЗСУ.

Герега заявив, що для нарощування можливостей Сил оборони у подоланні мінно-вибухових загороджень окупантів у групуванні сил та засобів підтримки сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів.

Він додав, що близько 200 військовослужбовців пройшли підготовку за кордоном та виконують завдання у складі певних угруповань, а також розмінування деокупованих територій у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

За інформацією бригадного генерала, упродовж липня-серпня ще близько 150 військовослужбовців пройдуть підготовку за кордоном.

Герега повідомив, що інженерні підрозділи отримали від країн-партнерів до 100 одиниць спеціальної техніки, необхідної для створення проходів у вибухових та невибухових загородженнях (інженерні танки, установки та заряди розмінування, танкові мостові укладачі тощо).

"Наразі здійснюється підготовка екіпажів зазначеної техніки за кордоном", – додав він.

  • 4 серпня Маляр повідомила, що на півдні ЗСУ де-не-де вже прорвали першу лінію оборони і зараз мають певні труднощі на наступній, проміжній, оскільки там росіяни облаштували інженерні укріплення.

Дивіться також Демілітаризація росіян. Армія дронів допомогла минуснути три гаубиці "Мста-Б" – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнанаступДмитро Герега
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 