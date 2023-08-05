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Для прорыва на юге сформировано пять инженерно-саперных батальонов – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 08:43
Для прорыва на юге сформировано пять инженерно-саперных батальонов – ВСУ - Фото
Дмитрий Герега (Фото: Military Media Center)

В Вооруженных Силах Украины для поддержки наступления на южном направлении сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Об этом сообщил командующий Силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега, передает Military Media Center.

Герега отметил, что сложность ведения Силами обороны наступательных действий на южном направлении состоит в том, что россияне устроили на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, плотность которых достаточно велика.

По его словам, полосы заграждений включают в себя противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые "зубы дракона"), противотанковые ежи, проволочные препятствия.

"Противник подло использует мины, в том числе таким образом, чтобы их нельзя было извлечь", – рассказал командующий Силами поддержки ВСУ.

Герега заявил, что для наращивания возможностей Сил обороны в преодолении минно-взрывных заграждений оккупантов в группировке сил и средств поддержки сформировано пять инженерно-саперных батальонов.

Он добавил, что около 200 военнослужащих прошли подготовку за границей и выполняют задачи в составе определенных группировок, а также разминирование деоккупированных территорий в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

По информации бригадного генерала, в течение июля-августа еще около 150 военнослужащих пройдут подготовку за границей.

Герега сообщил, что инженерные подразделения получили от стран-партнеров до 100 единиц специальной техники, необходимой для создания проходов во взрывных и невзрывных заграждениях (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые укладчики и т.д.).

"В настоящее время осуществляется подготовка экипажей указанной техники за рубежом", – добавил он.

  • 4 августа Маляр сообщила, что на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной, так как там россияне обустроили инженерные укрепления.

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Наталья Медведева
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войнанаступлениеДмитрий Герега
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