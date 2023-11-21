До Києва приїхала Мая Санду, разом із Зеленськими вшанувала пам'ять загиблих на Майдані – фото
21.11.2023, 10:55
Олена й Володимир Зеленські та Мая Санду (Фото - Офіс президента)
Сьогодні у Києві перебуває з візитом президентка Молдови Мая Санду. Разом із президентом Володимиром Зеленським і першою леді вона вшанувала пам'ять загиблих на Майдані, повідомляє Офіс президента.
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Президенти України й Молдови поставили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Раніше повідомлялося, що сьогодні до Києва з неоголошеним візитом також приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
- 31 березня 2023 року Зеленський, президентка Молдови та прем'єр-міністри Хорватії, Словаччини й Словенії взяли участь у жалобних заходах у Бучі, приурочених до звільнення від російської армії територій Київської області.
- Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Санду вперше приїжджала до Києва 22 червня 2022 року.
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