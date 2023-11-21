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До Києва приїхала Мая Санду, разом із Зеленськими вшанувала пам'ять загиблих на Майдані – фото

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 10:55
До Києва приїхала Мая Санду, разом із Зеленськими вшанувала пам'ять загиблих на Майдані – фото - Фото
Олена й Володимир Зеленські та Мая Санду (Фото - Офіс президента)

Сьогодні у Києві перебуває з візитом президентка Молдови Мая Санду. Разом із президентом Володимиром Зеленським і першою леді вона вшанувала пам'ять загиблих на Майдані, повідомляє Офіс президента.

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Президенти України й Молдови поставили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Олена й Володимир Зеленські та Мая Санду (Фото – Офіс президента)

Олена й Володимир Зеленські та Мая Санду (Фото – Офіс президента)

Олена й Володимир Зеленські та Мая Санду (Фото – Офіс президента)

Раніше повідомлялося, що сьогодні до Києва з неоголошеним візитом також приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

  • 31 березня 2023 року Зеленський, президентка Молдови та прем'єр-міністри Хорватії, Словаччини й Словенії взяли участь у жалобних заходах у Бучі, приурочених до звільнення від російської армії територій Київської області.
  • Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Санду вперше приїжджала до Києва 22 червня 2022 року.

Дивіться також: Зеленський про Майдан і війну: Ми захистили гідність і не дозволимо відібрати нашу свободу

Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийнебесна сотняМолдоваМая Сандувізитдень гідності та свободи
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