До Києва приїхала Мая Санду, разом із Зеленськими вшанувала пам'ять загиблих на Майдані – фото

Сьогодні у Києві перебуває з візитом президентка Молдови Мая Санду. Разом із президентом Володимиром Зеленським і першою леді вона вшанувала пам'ять загиблих на Майдані, повідомляє Офіс президента.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Президенти України й Молдови поставили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні до Києва з неоголошеним візитом також приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

31 березня 2023 року Зеленський, президентка Молдови та прем'єр-міністри Хорватії, Словаччини й Словенії взяли участь у жалобних заходах у Бучі, приурочених до звільнення від російської армії територій Київської області.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Санду вперше приїжджала до Києва 22 червня 2022 року.

Дивіться також: Зеленський про Майдан і війну: Ми захистили гідність і не дозволимо відібрати нашу свободу

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.