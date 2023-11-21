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В Киев приехала Майя Санду, вместе с Зеленскими почтила память погибших на Майдане – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 10:55
В Киев приехала Майя Санду, вместе с Зеленскими почтила память погибших на Майдане – фото - Фото
Елена и Владимир Зеленские и Майя Санду (Фото - Офис президента)

Сегодня в Киеве находится с визитом президент Молдовы Майя Санду.  Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди она почтила память погибших на Майдане, сообщает Офис президента.

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Президенты Украины и Молдовы поставили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.

Елена и Владимир Зеленские и Майя Санду (Фото – Офис президента)

Елена и Владимир Зеленские и Майя Санду (Фото – Офис президента)

Елена и Владимир Зеленские и Майя Санду (Фото – Офис президента)

Ранее сообщалось, что сегодня в Киев с необъявленным визитом также приехал министр обороны Германии Борис Писториус.

  • 31 марта 2023 года Зеленский, президент Молдовы и премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении приняли участие в траурных мероприятиях в Буче, приуроченных к освобождению от российской армии территорий Киевской области.
  • После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Санду впервые приезжала в Киев 22 июня 2022 года.  

Смотрите также: Зеленский о Майдане и войне: Мы защитили достоинство и не позволим отнять нашу свободу 

Сергей Бережной
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визитВладимир ЗеленскийМолдованебесная сотнямайя сандудень достоинства и свободы
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