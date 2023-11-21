В Киев приехала Майя Санду, вместе с Зеленскими почтила память погибших на Майдане – фото
21.11.2023, 10:55
Елена и Владимир Зеленские и Майя Санду (Фото - Офис президента)
Сегодня в Киеве находится с визитом президент Молдовы Майя Санду. Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди она почтила память погибших на Майдане, сообщает Офис президента.
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Президенты Украины и Молдовы поставили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.
Ранее сообщалось, что сегодня в Киев с необъявленным визитом также приехал министр обороны Германии Борис Писториус.
- 31 марта 2023 года Зеленский, президент Молдовы и премьер-министры Хорватии, Словакии и Словении приняли участие в траурных мероприятиях в Буче, приуроченных к освобождению от российской армии территорий Киевской области.
- После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Санду впервые приезжала в Киев 22 июня 2022 года.
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