До України повернули тіла 757 полеглих військових

Ілюстративне фото: Коордштаб

У п’ятницю, 24 січня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Тіла 451 загиблого повернули з Донецького напрямку, 71 – з Бахмутського, 51 – з Вугледарського, 137 – із Запорізького та 13 – з Луганського. Ще 34 загиблих привезли з моргів, що знаходяться на території Росії.

У Коордштабі зазначили, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

18 жовтня 2024 року в Україну повернули тіла 501 загиблого військового. Більшість із них загинули в Донецькій області.

8 листопада за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих військових.

20 грудня на підконтрольну Україні територію повернули тіла ще 503 загиблих військовослужбовців.