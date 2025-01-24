В Украину вернули тела 757 павших военных

Иллюстративное фото: Коордштаб

В пятницу, 24 января, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Тела 451 погибшего вернули с Донецкого направления, 71 – с Бахмутского, 51 – с Угледарского, 137 – с Запорожского и 13 – с Луганского. Еще 34 погибших привезли из моргов, находящихся на территории России.

В Коордштабе отметили, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

18 октября 2024 года в Украину вернули тела 501 погибшего военного. Большинство из них погибли в Донецкой области.

8 ноября по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших военных.

20 декабря на подконтрольную Украине территорию вернули тела еще 503 погибших военнослужащих.