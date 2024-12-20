В Украину вернули тела более полутысячи павших воинов
На подконтрольную Украине территорию вернули тела еще 503 погибших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Тела 403 погибших вернули с Донецкого направления, 12 – с Луганского, 57 – с Запорожского. Еще 31 погибшего привезли из моргов, находящихся на территории России.
В Коордштабе обещают, что совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.
- 18 октября в Украину вернули тела 501 погибшего военного. Большинство из них погибли в Донецкой области.
- 8 ноября по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших военных.