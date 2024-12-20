В Украину вернули тела более полутысячи павших воинов

По результатам проведенных репатриационных мероприятий возвращены еще сотни тел погибших

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

На подконтрольную Украине территорию вернули тела еще 503 погибших военнослужащих. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Тела 403 погибших вернули с Донецкого направления, 12 – с Луганского, 57 – с Запорожского. Еще 31 погибшего привезли из моргов, находящихся на территории России.

В Коордштабе обещают, что совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.