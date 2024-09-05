До в.о. мера Чернігова Ломако знову приходили з обшуками: причина

Зазначається, що детективи Чернігівщини і поліція виявили незаконний продаж землі громади, що завдав значних збитків

Олександр Ломако (Фото: Facebook)

У Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції повідомили, що 5 вересня правоохоронці проводили обшуки у виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака. Посадовець заявив про "політичний тиск".

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"Санкціоновані обшуки проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцями мешканні її керівників. За результатами слідчий дій прийматимуться процесуальні рішення", – йдеться у повідомленні силовиків.

Зазначається, що детективи з управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області разом зі слідчими обласної поліції виявили випадок незаконного продажу землі громади міста, що спричинило великі збитки.

Посадовці без проведення обов'язкового аукціону надали компанії безплатне право на забудову комунальної земельної ділянки – там потім збудували автозаправну станцію, стверджують правоохоронці. За цим фактом, що свідчить про зловживання службовим становищем, було відкрито кримінальне провадження за статтею про зловживання владою або службовим становищем.

Ломако у своєму дописі в Telegram стверджує, що правоохоронці "вдерлися" до міськради з автоматами та з ухвалою, згідно з якою їм потрібні документи за 2017 рік.

"Через це озброєні люди фізично заблокували роботу всієї міськради <...> Вбачаємо в цьому продовження політичного тиску. Силовики за вказівкою згори вчергове здійснюють атаку на Чернігівську міську раду з метою паралізувати її роботу. Вже протягом тривалого періоду спостерігається залякування депутатів, а тепер силовики залякують і рядових співробітників мерії", — написав він.

Фото: пресслужба поліції

Фото: пресслужба поліції

Фото: пресслужба поліції