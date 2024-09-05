К и.о. мэра Чернигова Ломако снова приходили с обысками: причина

Александр Ломако (Фото: Facebook)

В Департаменте стратегических расследований Национальной полиции сообщили, что 5 сентября правоохранители проводили обыски у исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако. Чиновник заявил о "политическом давлении".

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"Санкционированные обыски проводятся в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и местами проживания его руководителей. По результатам следственных действий будут приниматься процессуальные решения", – говорится в сообщении силовиков.

Отмечается, что детективы по управлению стратегических расследований в Черниговской области вместе со следователями областной полиции выявили случай незаконной продажи земли общины города, что повлекло большой ущерб.

Чиновники без проведения обязательного аукциона предоставили компании бесплатное право на застройку коммунального земельного участка – там потом построили автозаправочную станцию, утверждают правоохранители. По данному факту, свидетельствующему о злоупотреблении служебным положением, было возбуждено уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Ломако в своем сообщении в Telegram утверждает, что правоохранители "ворвались" в горсовет с автоматами и с постановлением, согласно которому им нужны документы за 2017 год.

"Из-за этого вооруженные люди физически заблокировали работу всего горсовета <...> Видим в этом продолжение политического давления. Силовики по указанию сверху в очередной раз осуществляют атаку на Черниговский городской совет с целью парализовать его работу. Уже в течение длительного периода наблюдается запугивание депутатов, а теперь силовики запугивают и рядовых сотрудников мэрии", – написал он.

Фото: пресс-служба полиции

Фото: пресс-служба полиции

Фото: пресс-служба полиции