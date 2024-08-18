Допомагає вже сервіс Amazon: на monobank третій день здійснюють DDOS-атаку

Співзасновник банку Гороховський заявив, що ситуація під контролем, але масштаб вражає

Хакерська атака. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Третій день поспіль monobank перебуває під масштабною хакерською атакою: 18 серпня банк отримав уже 5,5 млрд запитів, а до справи долучилися також співробітники Amazon Web Services. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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За його словами, до справи приєдналися співробітники Amazon Web Services, адже, за його словами, для них кібератака такого масштабу "також нетипова".

"Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", – додав він.

monobank оголосив про DDOS-атаку ввечері 16 серпня. За перші три години банк отримав близько мільярда запитів на послуги, а наступного дня кількість запитів на сервіс сягнула майже 3 млрд.