Помогает уже сервис Amazon: на monobank третий день совершают DDOS-атаку
Третий день monobank находится под масштабной хакерской атакой: 18 августа банк получил уже 5,5 млрд запросов, а к делу присоединились также сотрудники Amazon Web Services. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
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По его словам, к делу присоединились сотрудники Amazon Web Services, ведь, по его словам, для них кибератака такого масштаба "нетипичная".
"Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает", – добавил он.
monobank объявил об DDOS-атаке вечером 16 августа. За первые три часа банк получил около миллиарда запросов на услуги, а на следующий день количество запросов на сервис составило почти 3 млрд.
- В ночь с 19 на 20 января в приложении онлайн-банка Monobank произошел сбой. Применение работало нестабильно и выдавало ошибку во время входа или во время операции.
- Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что 21 января на финучреждение была осуществлена масштабная DDoS-атака.