Помогает уже сервис Amazon: на monobank третий день совершают DDOS-атаку

Соучредитель банка Гороховский заявил, что ситуация под контролем, но масштаб поражает

Хакерская атака. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Третий день monobank находится под масштабной хакерской атакой: 18 августа банк получил уже 5,5 млрд запросов, а к делу присоединились также сотрудники Amazon Web Services. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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По его словам, к делу присоединились сотрудники Amazon Web Services, ведь, по его словам, для них кибератака такого масштаба "нетипичная".

"Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает", – добавил он.

monobank объявил об DDOS-атаке вечером 16 августа. За первые три часа банк получил около миллиарда запросов на услуги, а на следующий день количество запросов на сервис составило почти 3 млрд.